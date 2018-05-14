Аэропорт Храброво в Калининграде эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации

КАЛИНИНГРАД , 14 мая. /ТАСС/. Посетителей и пассажиров аэропорта Храброво в Калининграде в понедельник эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации; в настоящее время люди уже вернулись в здание аэровокзала, на авиасообщении инцидент не отразился, сообщили ТАСС в дирекции авиаузла.

Об эвакуации из аэровокзала вечером сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. В дирекции аэропорта ТАСС подтвердили эту информацию.

"Сработала пожарная сигнализация, прошла эвакуация, согласно инструкции", — сказал представитель дирекции, добавив, что тревога была ложной.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отметил собеседник агентства, уточнив, что задержек рейсов из-за инцидента не произошло.