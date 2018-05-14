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В районе Люблино вновь откроется пункт бесплатной вакцинации домашних животных
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В районе Люблино вновь откроется пункт бесплатной вакцинации домашних животных 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Пункт вакцинации домашних животных от бешенства откроется на следующей неделе в районе Люблино по адресу улица Таганрогская, дом 25. Об этом сказал сотрудник Станции по борьбе с болезнями животных Юго-Восточного округа.
— В соседних районах также проведут прививочную кампанию. Так, в районе Марьино пункт вакцинации будет работать по адресу Марьинский бульвар, дом 1, а в Кузьминках прививки сделают по адресам Волгоградский проспект, дом 60, корпус 3, улица Зеленодольская, дом 32, корпус 5, — уточнил представитель ветстанции.
Отметим, что пункт в районе Люблино будет открыт только один день — 22 мая с 17.00 до 19.00. Вакцинация бесплатная. (мю)
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