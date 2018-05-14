Московские школьники прошли испытание полем, огнем и творчеством

В церемонии торжественного открытия лагеря принял участие заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Александр Яковлев : — Правительство Москвы уделяет особое внимание формированию культуры безопасности жизнедеятельности среди молодежи, — отметил он. — От всей души хочу пожелать каждому из вас активного участия, удачи и побед. Прошу вас отнестись к выполнению заданий ответственно, не забывая о собственной безопасности. И пусть победит сильнейший!

С напутственными словами к участникам соревнований обратились начальник Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по г. Москве полковник Сергей Чудопал и начальник отдела по подготовке и обучению Департамента ГОЧСиПБ Александр Платов. Они также пожелали удачи всем юным пожарным.

Честь поднять знамя соревнований была предоставлена победителям прошлого года — VI Московского городского полевого лагеря «Юный пожарный».

Бороться за победу в этом году приехали 31 команда из всех округов Москвы. Более двухсот мальчишек и девчонок демонстрировали практические навыки по вязанию специальных пожарных узлов, оказанию первой помощи, пробегали комбинированную пожарную эстафету, участвовали в боевом развертывании (подача воды от автоцистерны). Свои творческие способности юные пожарные показывали в конкурсе стенгазет.

На спортивно-тактическую дистанцию участники выходили в спортивных костюмах и пожарных касках. Преодоление этапов пожарной эстафеты предполагало справиться со стометровкой, преодолеть забор в прыжке и потушить импровизированный пожар. Для тушения огня участники использовали огнетушитель.

Также программа соревнований включала в себе контрольно-обучающие вопросы по курсу ОБЖ и стометровую полосу с препятствиями, которую преодолевали девушки:

— Волнение, конечно было, — говорит участница объединенной команды второго и третьего МРСД ГБОУ «Школа на Яузе» Мария. — Но, мы много тренировались, а когда бежишь — уже ни о чем не задумываешься, выполняешь на автомате — главное, все сделать быстро и правильно.

Так и вышло, девочки преодолели препятствия с лучшим результатом и стали победительницами в этом этапе соревнований.

По результатам соревнований в общекомандном зачете победила команда юных пожарных МРСД №30 ГБОУ «Школа 629» (Южный округ).

Второе место завоевали ребята из команды МРСД №33 ГБОУ «Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука» (Северный округ).

Третье место досталось команде МРСД №9 ГБОУ «Школа №1210» (Северо-западный округ).

С победой ребят поздравил заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве полковник Андрей Мищенко

— Полевой лагерь показывает то, насколько вы готовы к борьбе со стихией, — сказал он, — вашу выучку и взаимопомощь. Полевой лагерь — это прежде всего работа в команде. Надеюсь, что, проведя эти два дня здесь, участвуя и побеждая в соревнованиях, вы не только продемонстрировали свои навыки юных пожарных, но и по-настоящему сдружились. Хочу пожелать вам всем добра, мира и здоровья!

Победители Московского городского полевого лагеря «Юный пожарный» будут представлять город на Всероссийских соревнованиях.