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Новые дома построят на Преображенке
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Новые дома построят на Преображенке 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Жилой комплекс появится на месте завода «Красный богатырь».
До конца этого года, возможно, утвердят проект планировки площадей, на которых сейчас размещается комплекс обувного завода «Красный богатырь». Об этом сообщается на сайте столичного Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской. Эта территория в границах проектируемого проезда 1889, Богородского шоссе, ул. Богатырский мост, ул. Краснобогатырская и проектируемого проезда 422.
В этом микрорайоне появятся общественно-жилые комплексы со встроенными либо пристроенными нежилыми помещениями — это и два детских сада на три сотни детей, и подземные парковки. Построят здесь и школу более чем на тысячу детей. Общеая территория строительства — около 388 квадратных метров.
Напоминаем, что завод «Красный богатырь» прекратил работать в 2004 году — производство начало сокращаться в 1990-х годах.
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