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В Костромской области становится по-настоящему жарко: 140 загораний травы и 3 лесных пожара
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В Костромской области становится по-настоящему жарко: 140 загораний травы и 3 лесных пожара 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области с начала пожароопасного сезона у сотрудников МЧС прибавилось работы. Произошло уже 140 загораний травы, сообщает главное управление МЧС по Костромской области. Только 64 загорания — за последнюю неделю. Причиной чаще всего становится человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем. Все начинается с непотушенной сигареты или умышленного поджога сухой травы.
Кроме того, уже зафиксированы 3 лесных пожара в Островском и Макарьевском районах. Их ликвидировали в день обнаружения.
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