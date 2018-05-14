В Костромской области становится по-настоящему жарко: 140 загораний травы и 3 лесных пожара

Костромской области с начала пожароопасного сезона у сотрудников МЧС прибавилось работы. Произошло уже 140 загораний травы, сообщает главное управление МЧС по Костромской области. Только 64 загорания — за последнюю неделю. Причиной чаще всего становится человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем. Все начинается с непотушенной сигареты или умышленного поджога сухой травы.

Кроме того, уже зафиксированы 3 лесных пожара в Островском и Макарьевском районах. Их ликвидировали в день обнаружения.