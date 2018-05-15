Ремонт опасного для пешеходов здания в Кургане перенесли на несколько лет

Ремонт дома, фасад которого находится в опасном для пешеходов состоянии в Кургане , по требованию прокуратуры перенесли с 2029-2031 на 2018 год, сообщают в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

Внимание правоохранителей привлёк дом № 74 на улице Коли Мяготина. В ходе проверок было установлено, что выходящая на тротуар часть здания постепенно разрушается, что подвергает опасности здоровье проходящих вблизи людей.

«В настоящее время НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области » заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. После разработки проектной документации и выбора подрядной организации работы по ремонту фасада будут выполнены», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре также отметили, что намерены контролировать ход ремонта здания.