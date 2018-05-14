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Беспилотная авиация помогает контролировать пожарную безопасность в Вологодской области
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Беспилотная авиация помогает контролировать пожарную безопасность в Вологодской области 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Рейды с беспилотниками проводят сотрудники МЧС. Каждый аппарат снабжен камерой, которая передает сигнал оператору на земле. Таким образом, можно заметить возгорание в лесном массиве даже на расстоянии нескольких километров.
Это мероприятие является совместным для пожарно-спасательной службы, Департамента лесного комплекса и авиалесоохраны. Для запуска беспилотников специалисты выезжают за город.
Один из рейдов прошел вблизи поселка Фетинино. В воздух поднялся летательный аппарат самолетного типа системы ZALA-421-04M. Он провел в воздухе 54 минуты, за это время с его помощью было обследовано около 10 квадратных километров.
Всего на вооружении в ГУ МЧС России по Вологодской области находится 17 беспилотников. 512 — самолетного типа и 12 квадрокоптеров.
«Каждое воздушное судно предназначено для определенных целей. Например, квадрокоптер типа фонтом-3 и фантом-4 предназначен для мгновенного реагирования, он собирается в течение двух минут и используется для первичного осмотра. Если мы с квадрокоптера увидели вдалеке дым, то далее запускается беспилотник самолетного типа, у которого более длительное время полета и расстояние», — рассказал начальник отдела подготовки Управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Вологодской области Андрей Ширков.
Если оператор, который следит за обстановкой на мониторе, заметит возгорание или задымление, то вся информация моментально поступит на номер 112. Пожарно-спасательные подразделения отправятся на место возгорания. Подобный мониторинг МЧС будет проводить с начала и до окончания пожароопасного сезона в плановом порядке, а также по мере необходимости в зависимости от складывающейся обстановки.
Кроме того, квадрокоптеры помогают контролировать обстановку и на приусадебных участках. С помощью аппарата DJI «Phantom 4» Pro осуществлён облёт более 20 домовладений. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.
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