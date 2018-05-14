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Казанский поселок Мостотряд-3 спасали от огня 83 пожарных и местные жители с лопатами
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Казанский поселок Мостотряд-3 спасали от огня 83 пожарных и местные жители с лопатами 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Крупный пожар случился сегодня на предприятии по производству краски. Цистерны с десятками тонн ацетона, толуола и изобутанола горелив непосредственной близости с жилым поселком. Как рассказали местные жители пожар начался с серии взрывов. На месте происшествия «Казанский репортер» оказался одновременно с первыми пожарными расчетами и следил за ходом тушения огня с самого начала. Черное облако едкого дыма сегодня было заметно по всему городу. Гарью затянуло небо над Московским, Кировским и Авиастроительным районами, что дало казанцам повод предположить, что происшествие случилось на Оргсинтезе или на Пороховом заводе. Однако очаг возгорания находился на небольшом заводе по производству краски в районе улицы Тэцевской. В непосредственной близостиот очага возгорания находится поселок Мостотряд-3, где живут около сотни человек. Первые дома барачного типа стоят в 15-20 метрах от забора предприятия. Местные жители, ставшие самыми первыми свидетелями происшествия, рассказали «Казанскому репортеру», что пожару предшествовала серия взрывов. — Где-то с 8 до половины девятого все началось. Тут было 3 взрыва подряд, соседи все в один голос говорят, что было три сильных взрыва. Дребезжали стекла, тряхонуло конкретно, рассказывает жительница поселка Мария Змудзина. — Вышли, и уже языки пламени пошли по траве, по земле к поселку, на дома. Вызвали пожарных. Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 8:30. Уже через 10 минут приехали первые пожарные расчеты. Огонь охватил 12 цистерн с химикатами. Вскоре пожару присвоили 4 ранг сложности, то есть существовала угроза взрыва и распространение огня на ближайшие строения. Языки пламени поднимались на 10-15 метров, периодически происходилифакельные взрывы, а горючая жидкостей разливалась из резервуаров. — Там еще 4 куба машинного масла внутри, — сообщил пожарным прибежавший в мобильный штаб представитель предприятия. Тем временем подъехавшие медики госпитализировали пострадавшего мужчину. 21-летнего работника завода с ожогом ног и спины отправили в РКБ. Когда в дело вступили пожарный пеноподъемники, с огнем практически удалось справиться, На пламя бросили около 6 тонн пены, правда вскоре цистерны снова загорелись. Более того, смесь воды и горючих химикатов стала стекать вниз к поселку и огонь подступил к деревянным жилым домам. — Вообще здесь раньше был завод железобетонных изделий, а после видимо разорился или что, но они стали сдавать участки в аренду. Прямо у поселка Мостотряд-3, где живут 50-60 семей, тут открыли лакокрасочный цех. Очень сильно пахло газом пропаном здесь. Мы этим всем дышали, — говорит местная жительница. — Мы живем здесь как на пороховой бочке. Жителей не эвакуируют. Растекающаяся жидкость грозила спалить деревянные. Угроза сохранялась даже когда пожарные полностью справились с огнем. Поэтому местные жители схватились за лопаты, чтобы соорудить защитный вал, и не дать химикатом оказаться на участке. Женщины тем временем раздавали друг другу медицинские маски, чтобы хоть как-то защититься от едкого запаха. В 11 часу спасатели объявили о ликвидации пожара. — О причинах будем говорить позже, после того как будут проведены процедуры дознания. Наверняка, это нарушение технологического процесса или растекание или неосторожное обращение с огнем. Все версии будут прорабатываться. Предприятие занималось производством краски, в обращении находился ацетон, порядка 100 тонн, толуол и изобутанол. Всего порядка 300 кубов легковоспламеняющейся жидкости и химии. — рассказал замглавы МЧС РТ Рафаиль Мотыгуллин. –Проблема с водой есть на территории завода ЖБИ. Всего лишь две ёмкости объемом 20 кубов каждая. Методом подвоза воды с соседних предприятий осуществлялось тушение. Всего на место происшествие приехала 21 пожарная машина, с огнем боролись 84 сотрудника МЧС. Их слаженная работа позволила избежать взрывов, рассказали в пресс-службе экстренного ведомства. Когда огонь уже был потушен и к работе приступили дознаватели, на место происшествие приехали экологи. Такой сильный пожар, с горением химикатов не мог не сказаться на чистоте воздуха, а разлившиеся химикаты, наверняка испортили землю. Кстати, часть данных с пунктов мониторинга окружающий среды Гидрометцентра, оказались сегодня почему-то недоступны. Пост в Авиастроительном районе выдавал только два из четырех показателей. А для обитателей бараков поселка Мостотряд-3, скрытого от глаз не только обывателей, но и представителей власти, сегодняшнее происшествие — дополнительный повод показать, в каких нечеловеческих условиях они живут здесь уже десятки лет. Антон Райхштат.
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