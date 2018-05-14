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В районе ДОК полыхает трава: МЧС прямо сейчас тушат пламя
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В районе ДОК полыхает трава: МЧС прямо сейчас тушат пламя 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Очевидцы сообщают о крупном столбе дыма, который поднимается с района ДОК в Тюмени. Сотрудники МЧС уже выехали на место. — Подразделения отправлены на место возгорания. Тем сейчас горит трава, — рассказали в пресс-службе ведомства. Что стало причиной пожара и каковы масштабы, пока не сообщается. Подробности будут известны после того, как пожарные прибудут на место. Это первое крупное возгорание травы в Тюмени в этом году. За майские праздники на территории Тюменской области произошло 13 лесных пожаров. От огня пострадали 162 гектара лесов и полей. В регионе с 29 апреля действует особый пожароопасный режим. С этого дня жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. За нарушение режима тюменцев могут оштрафовать на крупную сумму.
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