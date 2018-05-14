Суд прекратил производство по иску прокуратуры к ТЦ «Персей для детей»

Измайловский районный суд Москвы прекратил производство по иску прокуратуры к торговому центру «Персей для детей», поданному после пожара в торговом центре.

«Суд прекратил производство по искам, поданным прокуратурой. Также были сняты обеспечительные меры», — сказал RNS представитель суда.

Прокуратура имеет право на обжалование судебного решения, отметил собеседник RNS.

«Прокуратура может обжаловать это решение в течение 15 суток. Пока информации об обжаловании прокуратурой не поступало», — сказал он.

В московском ТЦ «Персей для детей» 4 апреля 2018 года произошел пожар, в результате которого погиб один человек и пострадали шестеро сотрудников противопожарной службы.

После пожара ТЦ закрыли на 90 суток в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры Восточного административного округа Москвы о запрете деятельности в устранение нарушений пожарной безопасности, сообщили RNS в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы.

«Прокуратура Восточного округа обратилась к нам с исковым заявлением о запрете деятельности в устранение нарушений пожарной безопасности, которые были выявлены в этом торговом центре «Персей». Соответственно в рамках обеспечения иска был проведен запрет деятельности на 90 суток. Досудебная подготовка назначена на 11 мая 17:40», — сказали в пресс-службе суда.

Ранее владелец группы компаний «Персей» Борис Тритенко заявил RNS, что возгорание произошло не на территории ТЦ, а на складе готовой продукции фабрики, у которой администрация торгового центра арендовала помещения.