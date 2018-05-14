Систему пожаротушения «Кобра» опробовали в ходе пожарно-тактических учений в Госпитале для ветеранов войн №2

Госпиталь для ветеранов войн № 2 совместно с Управлением по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и пожарной частью № 62 провели пожарно-тактические учения, целью которых является проверка действий руководящего состава и органов ГО и ЧС при возникновении пожара и проведения эвакуации пациентов и сотрудников учреждения.

— В учебных целях была отработана последовательность действий руководящего и командно-начальствующего состава при пожаре в отделениях госпиталя, эвакуация больных и персонала учреждения с верхних этажей госпиталя, работа медицинского штаба по оказанию первой помощи тем, кого уже эвакуировали из горящего здания, — заявил источник в окружном МЧС.

Также была продемонстрирована работа системы пожаротушения «Кобра», с помощью которой возможно подать воду в недоступные для спасателей места. Причем данный механизм способен пробивать даже бетонные стены и металл. (вт)