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«Сейчас как рванёт»: на пожаре за Волгой оказались газовые баллоны
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«Сейчас как рванёт»: на пожаре за Волгой оказались газовые баллоны 

76.ru 53 минуты назад
Фото: 76.ru
В Заволжском районе Ярославля сотрудники сразу нескольких пожарных частей продолжают тушить пожар в сараях на улице Клубной. В одном из них оказались газовые баллоны из под пропана. К счастью их вовремя заметили.
Пожар в Заволжском районе
— Сейчас как рванёт, — предупредил один пожарный своих коллег и они выкатили баллоны подальше от огня и положили охлаждаться в воду.
Тушить пожар приехали специалисты из нескольких пожарных частей
В МЧС рассказали, что поп предварительным данным в пожаре никто из людей не пострадал. Спасатели продолжают борьбу с огнём. Густой чёрный столб дыма от этого пожара хорошо виден из центре города и других районов.
Пожарные продолжают тушить сараи на Клубной улице
В этом районе люди к пожарам привыкшие. Неподалёку от того места, где сейчас пожарные заливают огонь водой, постоянно поджигают старые бараки.
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