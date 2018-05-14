«Сейчас как рванёт»: на пожаре за Волгой оказались газовые баллоны

В Заволжском районе Ярославля сотрудники сразу нескольких пожарных частей продолжают тушить пожар в сараях на улице Клубной. В одном из них оказались газовые баллоны из под пропана. К счастью их вовремя заметили.

Пожар в Заволжском районе

— Сейчас как рванёт, — предупредил один пожарный своих коллег и они выкатили баллоны подальше от огня и положили охлаждаться в воду.

Тушить пожар приехали специалисты из нескольких пожарных частей

МЧС рассказали, что поп предварительным данным в пожаре никто из людей не пострадал. Спасатели продолжают борьбу с огнём. Густой чёрный столб дыма от этого пожара хорошо виден из центре города и других районов.

Пожарные продолжают тушить сараи на Клубной улице

В этом районе люди к пожарам привыкшие. Неподалёку от того места, где сейчас пожарные заливают огонь водой, постоянно поджигают старые бараки.