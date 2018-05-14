Арендаторы экстренно вывозят товар. В Перми опечатали торговый центр «Бирюса»

Сегодня, 14 мая, судебные приставы и работники прокуратуры приостановили работу торгового центра «Бирюса». Решение об этом суд принял 4 мая. Сотрудникам магазинов рекомендовали срочно покинуть помещения, на сборы дали 20 минут.

В момент приезда приставов собственников помещений на месте не оказалось. Для сотрудников приезд приставов стал настоящим сюрпризом.

— Мы даже вообще не в курсе были. Нам сказали, что суд будет 18 мая. И там уже будет известно, что будет дальше, — недоумевают продавцы.

Появившиеся позже собственники также были удивлены приходом представителей власти. По словам одного из собственников, Алексея Баранова , на суд их не приглашали, судебное постановление не присылали.

Арендаторы говорят: о решении суда их не информировали

— После проверки пожарных служб у нас было общее собрание собственников. Присутствовали 64 человека из 67. Приняли решение собрать средства, чтобы устранить те замечания, которые нам высказали. Мы ждали предписание пожарной службы, его нам не предоставили, — комментирует ситуацию Алексей. — Нас не оповестили о суде, который, оказывается, состоялся 4 мая. Никто об этом не знал. Но мы не паникуем. Мы соберем средства и организуемся в единую систему управления, чтобы выйти из ситуации. Но это потребует какого-то времени.

Сами судебные приставы уверяют, что каждому собственнику выслали уведомление о приостановлении деятельности торгового центра.

— Проверка была в апреле, и все собственники о ней знали. Нам в пятницу (11 мая — прим. авт.) поступил исполнительный лист, сегодня мы приехали и все опечатали, — заявили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю

Сейчас арендаторы решают вопрос о вывозе оставшегося товара. Деятельность торгового центра приостановлена на неопределенный срок до устранения нарушений.

Товары складывали в мешки, чтобы унести максимально много