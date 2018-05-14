В Нижегородской области общественники приняли участие во Всероссийской акции «Лес Победы» 

Члены Общественного совета при МО МВД России «Кулебакский» совместно с сотрудниками территориального ОВД приняли участие в высадке 10 000 саженцев сосен.
Акция «Лес Победы» посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направлена на восстановление лесного массива и формирование у граждан бережного отношения к природе. В мероприятии также участвовали ветераны МО МВД России «Кулебакский», сотрудники городской администрации и представители «Кулебакского лесхоза».
Совместными усилиями участниками мероприятия было высажено десять тысяч саженцев молодых сосен на месте летних пожаров 2010 года, когда огнём были уничтожены гектары леса.
По итогам мероприятия сотрудники администрации г. Кулебаки и местного лесничества поблагодарили общественников за активную деятельность по улучшению экологической обстановки в районе и вниманию к проблемам охраны окружающей среды.