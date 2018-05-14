В Нижегородской области общественники приняли участие во Всероссийской акции «Лес Победы»

Члены Общественного совета при МО МВД России «Кулебакский» совместно с сотрудниками территориального ОВД приняли участие в высадке 10 000 саженцев сосен.

Акция «Лес Победы» посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направлена на восстановление лесного массива и формирование у граждан бережного отношения к природе. В мероприятии также участвовали ветераны МО МВД России «Кулебакский», сотрудники городской администрации и представители «Кулебакского лесхоза».

Совместными усилиями участниками мероприятия было высажено десять тысяч саженцев молодых сосен на месте летних пожаров 2010 года, когда огнём были уничтожены гектары леса.