Определены лучшие юные пожарные Москвы!

Основным мероприятием второго дня сореванований «Юный пожарный» стала пожарная эстафета, в которой участвовали смешанные команды юношей и девушек. Первая часть эстафеты представляла собой забег с пожарным стволом по буму, взятие барьеров и забег в боевой одежде с огнетушителем. После этого только девушки соревновались в короткой эстафете на 100 м с пожарными рукавами и разветвителями.

Основная цель состязаний на звание лучшего юного пожарного заключается в формировании культуры безопасности жизнедеятельности, совершенствовании навыков оказания первой помощи, повышении уровня подготовки молодежи в вопросах личной и общественной безопасности.

После окончания соревнований были подведены итоги городского этапа: первое место завоевала дружная команда Южного административного округа (им предстоит теперь бороться за победу на всероссийском уровне), на второе место вышла команда из Северного округа столицы, а на третьем месте оказались ребята и девушки из Северо-Западного административного округа.