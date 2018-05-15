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Определены лучшие юные пожарные Москвы!
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Определены лучшие юные пожарные Москвы! 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Основным мероприятием второго дня сореванований «Юный пожарный» стала пожарная эстафета, в которой участвовали смешанные команды юношей и девушек. Первая часть эстафеты представляла собой забег с пожарным стволом по буму, взятие барьеров и забег в боевой одежде с огнетушителем. После этого только девушки соревновались в короткой эстафете на 100 м с пожарными рукавами и разветвителями.
Основная цель состязаний на звание лучшего юного пожарного заключается в формировании культуры безопасности жизнедеятельности, совершенствовании навыков оказания первой помощи, повышении уровня подготовки молодежи в вопросах личной и общественной безопасности.
После окончания соревнований были подведены итоги городского этапа: первое место завоевала дружная команда Южного административного округа (им предстоит теперь бороться за победу на всероссийском уровне), на второе место вышла команда из Северного округа столицы, а на третьем месте оказались ребята и девушки из Северо-Западного административного округа.
Вручая награды победителям, заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Андрей Мищенко отметил: «Благодаря вашей активности, вашим умениям, среди населения повышается ответственность за свою и чужие жизни. Мы желаем вам дальнейшего роста, побед и становления как настоящих профессионалов пожарного дела!»
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