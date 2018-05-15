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В Омске из-за нарушений приостановили работу развлекательного центра
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В Омске из-за нарушений приостановили работу развлекательного центра 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 15 мая — РИА Новости. Прокуратура Омской области добилась остановки работы развлекательного комплекса «Космополис. Город Героев» в Омске из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, сообщает ведомство.
Развлекательный комплекс располагается в здании по улице 5-й Армии. В здании имеются лазертаг-арена, реалити-квесты, а также батутный парк. Комплекс предназначен для семейного отдыха с комнатами празднования различных детских мероприятий.
"Проверка соблюдения требований пожарной безопасности выявила многочисленные нарушения при эксплуатации данного развлекательного комплекса. Так, в здании не смонтированы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Всего в ходе надзорных мероприятий отмечено свыше 50 нарушений законодательства о противопожарной безопасности", — говорится в сообщении.
Прокуратура обратилась в Первомайский районный суд Омска с исковым заявлением о запрете использования развлекательного заведения без соблюдения требований пожарной безопасности. До рассмотрения гражданского дела суд остановил работу развлекательного комплекса.
Массовые проверки пожарной безопасности в России начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который 25 марта унес жизни 60 человек, большинство из которых дети.
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