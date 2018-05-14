Донские спасатели готовы к проведению ЧМ-2018

Ростовской области для безопасности проведения ЧМ-2018 была создана группировка МЧС из 94 сотрудников и 16 единиц спецтехники. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Для надежности выделены наиболее современные образцы пожарно-спасательной техники, которая позволяет выполнять широкий спектр задач в сфере спасения людей, ликвидации пожаров и ЧС.

При этом перед разными категориями спасателей поставили конкретные задачи. В частности, пожарно-спасательные подразделения будут отвечать за безопасность людей на «Ростов-Арене», надзор будет патрулировать места массового пребывания людей, при этом они будут организовывать эвакуацию. Также в МЧС создана группа экстренного реагирования, которая будет работать на мотоциклах. Спасатели будут патрулировать внешний периметр «Ростов-Арены» и оперативно реагировать на очаги пожара.