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На западе Москвы продолжаются рейды безопасности
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На западе Москвы продолжаются рейды безопасности 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
МЧС предупреждает: использование мангалов и разведение костров вне специально отведённых для этого мест на территории Москвы строго запрещено и карается по закону!
В связи с установившейся теплой погодой продолжается активный отдых в лесопарках столицы. Но не стоит забывать, что на территории Москвы установка мангалов категорически запрещена везде, кроме специально отведенных для этого и отмеченных соответствующими знаками зон! Под запрет попадает также разведение костров и разбрасывание мусора, поскольку одно-единственное стекло может сработать как увеличительное и способствовать фокусировке солнечных лучей — а это уже один шаг к большому пожару. Штраф за разведение огня — 5 тысяч рублей
Запрет распространяется на сжигание сухой травы, хвороста, остатков мусора, разбрасывание сухостоя и порубленного кустарника вне специально отведенных мест.
Жидкость для розжига мангалов использовать можно, но только в строгом соответствии с инструкцией по применению, ни в коем случае не оставляя бутылки с ней в непосредственной близости от огня, тлеющих углей и т.д.
Не разрешайте детям самостоятельно использовать спички и зажигалки, не оставляйте детей без присмотра, объясняйте несовершеннолетним опасность игр с огнем.
При возникновении или обнаружении возгорания незамедлительно звоните по телефону: «101», и только после этого можно, оценив обстановку, приступить к тушению своими силами!
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