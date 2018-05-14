На западе Москвы продолжаются рейды безопасности

МЧС предупреждает: использование мангалов и разведение костров вне специально отведённых для этого мест на территории Москвы строго запрещено и карается по закону!

В связи с установившейся теплой погодой продолжается активный отдых в лесопарках столицы. Но не стоит забывать, что на территории Москвы установка мангалов категорически запрещена везде, кроме специально отведенных для этого и отмеченных соответствующими знаками зон! Под запрет попадает также разведение костров и разбрасывание мусора, поскольку одно-единственное стекло может сработать как увеличительное и способствовать фокусировке солнечных лучей — а это уже один шаг к большому пожару. Штраф за разведение огня — 5 тысяч рублей

Запрет распространяется на сжигание сухой травы, хвороста, остатков мусора, разбрасывание сухостоя и порубленного кустарника вне специально отведенных мест.

Жидкость для розжига мангалов использовать можно, но только в строгом соответствии с инструкцией по применению, ни в коем случае не оставляя бутылки с ней в непосредственной близости от огня, тлеющих углей и т.д.

Не разрешайте детям самостоятельно использовать спички и зажигалки, не оставляйте детей без присмотра, объясняйте несовершеннолетним опасность игр с огнем.

При возникновении или обнаружении возгорания незамедлительно звоните по телефону: «101», и только после этого можно, оценив обстановку, приступить к тушению своими силами!