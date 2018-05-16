Губернатор прокомментировал закрытие торговых центров в Барнауле

По словам губернатора, контролирующие органы приостанавливают деятельность объекта, если выявленные в ходе проверки нарушения не были устранены в установленный законом срок (30 дней).

В ближайшее время в Алтайском крае состоится межведомственное координационное совещание, на котором будут рассмотрены вопросы безопасности мест массового пребывания людей. «Вопрос безопасности мы рассмотрим более широко: и противопожарный аспект, и другие потенциальные угрозы», — сказал Александр Карлин.