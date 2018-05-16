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Губернатор прокомментировал закрытие торговых центров в Барнауле
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Губернатор прокомментировал закрытие торговых центров в Барнауле 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал массовое закрытие торговых центров в Барнауле. После проверок в местах массового пребывания людей в краевой столице закрыли пять ТЦ: «Праздничный», «Район», «Гулливер», «Арена», «Россия».
По словам губернатора, контролирующие органы приостанавливают деятельность объекта, если выявленные в ходе проверки нарушения не были устранены в установленный законом срок (30 дней).
В ближайшее время в Алтайском крае состоится межведомственное координационное совещание, на котором будут рассмотрены вопросы безопасности мест массового пребывания людей. «Вопрос безопасности мы рассмотрим более широко: и противопожарный аспект, и другие потенциальные угрозы», — сказал Александр Карлин.
Напомним, после трагедии в Кемерове, где при пожаре в ТЦ погибло несколько десятков человек, в Алтайском крае прокуратура проверила более 300 объектов. Было выявлено более 2000 нарушений, возбуждено 311 дел об административных правонарушениях.
АиФ — Алтай: последние новости
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