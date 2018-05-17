Двери на клюшку. В Барнауле закрыли ещё два торговых центра

Жители 17-го микрорайона Барнаула не могут привыкнуть, что торговый центр «Гулливер» закрылся. Каждую минуту кто-то подходит и дёргает дверную ручку, обходит и пытается открыть другую дверь, только потом удивлённо читает объявление, что здание закрыто с 27 апреля.

Удивить арендаторов

С начала мая в краевом центре закрылось ещё два торговых центра — «Россия» на проспекте Ленина и «Праздничный» на улице Балтийской. И там, и там решение о закрытии было неожиданным не только для посетителей, но и для арендаторов. В «Россию» утром в субботу арендаторов просто не пустили, только в понедельник им позволили забрать своё имущество.

Решение о закрытии торгового центра «Россия» обнародовало УФССП по Алтайскому краю : «В двухэтажном здании сотрудниками прокуратуры обнаружены нарушения пожарной безопасности. На основании исполнительного документа судебными приставами Железнодорожного района Барнаула приостановлена эксплуатация нежилых помещений в торговом центре». Срок — до устранения нарушений.

А администрация торгово-развлекательного центра «Праздничный» получила уведомление о приостановке деятельности в 18 часов 14 мая. С 15 мая и, пока, до 31 мая центр будет недоступен для посетителей. Решение о закрытии было принято надзорными органами, хотя после ранее прошедших проверок всех торговых центров края он не назывался в числе «проблемных» по пожарной безопасности. Напомним, масштабные проверки прошли по всем регионам России после пожара 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, в том числе много детей. В «Праздничном» кинотеатр, батутный центр и одна из самых больших в Индустриальном районе Барнаула детских развлекательных зон хоть и находятся на 3-м этаже, но лестница возле них всегда была открыта, имела хорошую освещённость, не загромождалась мебелью. «Наш коллектив приложил максимум усилий для оперативного уведомления арендаторов и постоянных гостей ТРЦ о сложившейся ситуации. Приносим всем свои искренние извинения за сложившуюся ситуацию», — сообщили в администрации ТРЦ «Праздничный».

Где купить мыло?

О претензиях МЧС к торговым центрам «Гулливер», «Район» и «Первомайский» сообщалось ещё в начале апреля. Первым был закрыт «Район». В конце апреля в краевой столице закрыли «Гулливер» — там не работала пожарная сигнализация, внутренний противопожарный водопровод, система оповещения и управления эвакуацией людей. 5 мая стало известно о закрытии торгового центра «Арена», который также не прошёл прокурорскую проверку на соблюдение пожарной безопасности. Там обнаружили неисправности в системах пожаротушения и дымоудаления. Кроме этого во время проверки в молле были заблокированы эвакуационные выходы, а проходы к ним отделаны горючими материалами. Продолжается судебное разбирательство по поводу «Первомайского», который пока ещё работает.

Для многих жителей 17-го микрорайона Барнаула «Первомайский» пока остаётся единственным местом, где можно недалеко купить продукты по средним ценам. Раньше они закупались в «Гулливере», теперь приходится переходить проспект Красноармейский. Альтернативы — дорогой супермаркет домашней еды в «Сити-центре» или продуктовые магазины на улице Ядринцева или проспекте Социалистическом — в квартале от «Гулливера», с закрытием которого жители густонаселённого микрорайона уже потеряли возможность покупать хозяйственные товары широкой номенклатуры. Если закроют «Первомайский» — даже за скромным ассортиментом мыла и стирального порошка придётся ходить по километру.

Понятно, что торговые центры имеют и могли иметь нарушения. Но кто же и за какие отступные позволял им в своё время открываться и работать вплоть до трагедии в «Зимней вишне»?

К слову

В Барнауле около 75 торговых центров, общей площадью выше 300 тыс. кв. метров. На 1000 жителей города приходится 815 кв. метров торговых площадей (при нормативе 597 кв. метров). Стоимость аренды торговых площадей в ТЦ — от 300 до 2000 рублей за кв. метр.