ТД «Центральный» остается закрытым: подробности первого судебного заседания

Сегодня, 14 мая, в Тюмени состоялось первое судебное заседание по иску прокуратуры к ТД «Центральный», который в конце апреля закрыли за многочисленные нарушения противопожарной безопасности. В Центральный районный суд пришли больше сорока собственников помещений вместе с юристами, хотя по документам торговым домом владеют 253 человека. Ранее в интервью 72.ru торговцы рассказывали, что из-за закрытия торгового дома они понесут десятки миллионов рублей убытков.

За несколько минут до начала заседания

В суде представители управы рассказали, что в «Центральном» устранили многие нарушения.

— Пожарный минимум пройден, — озвучил представитель управы ЦАО Тюмени. — Очень многие нарушения устранены.

Прокуроры с этой информацией не согласились.

— Никаких доказательств (устранения нарушений — прим.авт.) не предоставлено. Собственники с требованием провести обследование на устранение нарушений в инспекцию не обращались, — пояснил прокурор судье. — Иск о закрытии торгового дома поддерживаем, просим привлечь собственников к ответственности.

Суд решил пока не пускать посетителей в ТД «Центральный» и оставил его закрытым. Собственники пояснили, что все нарушения они самостоятельно устранить не смогут и планируют привлечь подрядчика. Некоторые из владельцев заявили, что нарушения не очень серьезные, другие — что их и вовсе нет. Люди попросили привлечь в качестве соответчиков городскую администрацию и главное управление строительства Тюменской области . Собственники заявили, что после их заезда в здании ничего не менялось.

Из-за внезапного закрытия торговый центр потерял арендаторов.

— Только с 1 этажа съехали порядка 30% арендаторов, — рассказал представитель ТД «Центральный».

Дату следующего заседания назначат позже. Владельцы дома якобы уже обратились в надзорные органы с просьбой провести проверку. Они надеются на скорейшее открытие.