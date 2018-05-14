Ещё
ТД «Центральный» остается закрытым: подробности первого судебного заседания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТД «Центральный» остается закрытым: подробности первого судебного заседания 

72.ru 30 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 14 мая, в Тюмени состоялось первое судебное заседание по иску прокуратуры к ТД «Центральный», который в конце апреля закрыли за многочисленные нарушения противопожарной безопасности. В Центральный районный суд пришли больше сорока собственников помещений вместе с юристами, хотя по документам торговым домом владеют 253 человека. Ранее в интервью 72.ru торговцы рассказывали, что из-за закрытия торгового дома они понесут десятки миллионов рублей убытков.
За несколько минут до начала заседания
В суде представители управы рассказали, что в «Центральном» устранили многие нарушения.
— Пожарный минимум пройден, — озвучил представитель управы ЦАО Тюмени. — Очень многие нарушения устранены.
Прокуроры с этой информацией не согласились.
— Никаких доказательств (устранения нарушений — прим.авт.) не предоставлено. Собственники с требованием провести обследование на устранение нарушений в инспекцию не обращались, — пояснил прокурор судье. — Иск о закрытии торгового дома поддерживаем, просим привлечь собственников к ответственности.
Суд решил пока не пускать посетителей в ТД «Центральный» и оставил его закрытым. Собственники пояснили, что все нарушения они самостоятельно устранить не смогут и планируют привлечь подрядчика. Некоторые из владельцев заявили, что нарушения не очень серьезные, другие — что их и вовсе нет. Люди попросили привлечь в качестве соответчиков городскую администрацию и главное управление строительства Тюменской области. Собственники заявили, что после их заезда в здании ничего не менялось.
Из-за внезапного закрытия торговый центр потерял арендаторов.
— Только с 1 этажа съехали порядка 30% арендаторов, — рассказал представитель ТД «Центральный».
Дату следующего заседания назначат позже. Владельцы дома якобы уже обратились в надзорные органы с просьбой провести проверку. Они надеются на скорейшее открытие.
Массовые проверки торговых центров в Тюмени и области начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек. Прокуроры и представители МЧС обошли 701 объект. Они нашли более двух тысяч нарушений и завели 200 административных дел. В Тюмени нарушения нашли практически у всех торговых центров. Сейчас специалисты ждут суда о закрытии другого торгового объекта — самостроя ТД «Корона» (улица Чаплина, 43). Претензии были к ТРЦ «Гудвин», ЦУМу, ТРЦ «Колумб», ТЦ «Дарина», магазину «Половик», к детскому центру ТЦ «Для вас». За нарушения собственников и компании, управляющие зданиями, штрафовали на несколько десятков тысяч рублей. За устранением нарушений следили прокуроры.
72.ru: последние новости
В центре Тюмени из-за аварии загорелась машина В Тюмени сгорел частный дом в микрорайоне Три сосны В Тюмени загорелся цех завода «Полимерпласт»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»51
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева358
Кудрин согласился на важный пост113
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ175
ЕС расширил санкции против России70
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение