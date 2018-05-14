ТД «Центральный» остается закрытым: подробности первого судебного заседания 

Сегодня, 14 мая, в Тюмени состоялось первое судебное заседание по иску прокуратуры к ТД «Центральный», который в конце апреля закрыли за многочисленные нарушения противопожарной безопасности. В Центральный районный суд пришли больше сорока собственников помещений вместе с юристами, хотя по документам торговым домом владеют 253 человека. Ранее в интервью 72.ru торговцы рассказывали, что из-за закрытия торгового дома они понесут десятки миллионов рублей убытков.
За несколько минут до начала заседания
В суде представители управы рассказали, что в «Центральном» устранили многие нарушения.
— Пожарный минимум пройден, — озвучил представитель управы ЦАО Тюмени. — Очень многие нарушения устранены.
Прокуроры с этой информацией не согласились.
— Никаких доказательств (устранения нарушений — прим.авт.) не предоставлено. Собственники с требованием провести обследование на устранение нарушений в инспекцию не обращались, — пояснил прокурор судье. — Иск о закрытии торгового дома поддерживаем, просим привлечь собственников к ответственности.
Суд решил пока не пускать посетителей в ТД «Центральный» и оставил его закрытым. Собственники пояснили, что все нарушения они самостоятельно устранить не смогут и планируют привлечь подрядчика. Некоторые из владельцев заявили, что нарушения не очень серьезные, другие — что их и вовсе нет. Люди попросили привлечь в качестве соответчиков городскую администрацию и главное управление строительства Тюменской области. Собственники заявили, что после их заезда в здании ничего не менялось.
Из-за внезапного закрытия торговый центр потерял арендаторов.
— Только с 1 этажа съехали порядка 30% арендаторов, — рассказал представитель ТД «Центральный».
Дату следующего заседания назначат позже. Владельцы дома якобы уже обратились в надзорные органы с просьбой провести проверку. Они надеются на скорейшее открытие.
Массовые проверки торговых центров в Тюмени и области начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек. Прокуроры и представители МЧС обошли 701 объект. Они нашли более двух тысяч нарушений и завели 200 административных дел. В Тюмени нарушения нашли практически у всех торговых центров. Сейчас специалисты ждут суда о закрытии другого торгового объекта — самостроя ТД «Корона» (улица Чаплина, 43). Претензии были к ТРЦ «Гудвин», ЦУМу, ТРЦ «Колумб», ТЦ «Дарина», магазину «Половик», к детскому центру ТЦ «Для вас». За нарушения собственников и компании, управляющие зданиями, штрафовали на несколько десятков тысяч рублей. За устранением нарушений следили прокуроры.