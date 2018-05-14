Учебные лаборатории Московской медицинской академии будут достроены

Учебно-лабораторные корпуса Московской медицинской академии имени Сеченова на проспекте Вернадского будут достроены. Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , проект будет реализован в рамках Адресной инвестиционной программы.

"Лабораторные корпуса будут предназначены для предоставления дополнительного профессионального образования, стажировки и консультаций для учащихся в академии. Все это поможет повысить квалификацию московских врачей, о чем говорил мэр Москвы Сергей Собянин ", — отметил он.

Два корпуса высотой в 5-6 этажей будут соединены, а под ними расположится общая подземная парковка. Внутри расположится медицинские и образовательные помещения: симуляционный центр, диагностический блок помещений телемедицинского центра академии. Также в здании будет административный блок, лекционные залы, кафе и столовая.

Ранее сообщалось, что на территории городской больницы имени Давыдовского построят новый корпус. Здание старого комплекса реконструируют.

Больница расположена на улице Яузская. Общая площадь всех сооружений — порядка 24,7 тысячи квадратных метров. Помещения медучреждения расположены в зданиях городской усадьбы купца и промышленника Ивана Баташева, которая является памятником культурного наследия.

Реконструировать планируется седьмой корпус. К нему достроят пятиэтажную шахту лифта с подвалом и чердаком. Общая площадь пристройки может составить порядка 700 квадратных метров.