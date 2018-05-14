Учебные корпуса медицинской академии имени Сеченова достроят в Москве

Учебно-лабораторные корпуса Московской медицинской академии имени Сеченова на проспекте Вернадского будут достроены, проект будет реализован в рамках Адресной инвестиционной программы столицы, говорится в сообщении пресс-службы

Здания располагаются на западе Москвы , по адресу: проспект Вернадского, владение 90, корпус 12 и владение 96, корпус 3. Два корпуса будут соединены, а под ними расположится общая подземная парковка.

«Лабораторные корпуса будут предназначены для предоставления дополнительного профессионального образования, стажировки и консультаций для учащихся в академии. Все это поможет повысить квалификацию московских врачей», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Два сблокированных корпуса будут 5-6 этажей в высоту. Внутри расположится медицинские и образовательные помещения: симуляционный центр, диагностический блок помещений телемедицинского центра академии.

Также в здании будет административный блок, лекционные залы, кафе и столовая. Общая площадь здания составит более 14 тысяч квадратных метров.