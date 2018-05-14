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Высший уровень пожарной опасности могут ввести на Вологодчине
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Высший уровень пожарной опасности могут ввести на Вологодчине 

Вологда.рф 48 минут назад
Фото: Вологда.рф
Четвёртый класс пожарной опасности могут ввести сегодня в Бабаевском районе. В ближайшие дни он распространится и на другие районы области.
Как отметили в вологодском Гидрометцентре, в это время повышена вероятность возникновения природных пожаров, роста их количества и площади, увеличения числа возгораний в жилом секторе и на социально значимых объектах.
Сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от посещения лесных массивов, разведения костров. Особенно в лесах, на берегах рек, возле дорог и на пустырях. Также не рекомендуется бросать непотушенные сигареты на землю, оставлять промасленные или пропитанные бензином тряпки, жечь траву под деревьями, на полянах.
В случае пожара, в первую очередь, нужно выяснить, что и где горит, при небольшом пожаре попытаться самостоятельно потушить пламя. Если пожар настиг в лесу, выходить из него нужно только вдоль фронта огня, не пытаясь обогнать стихию.
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