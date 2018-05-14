На обиженных лесниках МЧС воду возит

На территории Московской области лесные пожары могут начаться в июне этого года, а в мае в зону пожарной опасности попадет Приволжский федеральный округ. Об этом накануне сообщил начальник учреждения «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин.

Начальник отдела по связям с общественностью в ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Нарышкин в беседе с НСН признался, что МЧС присваивает себе все лавры в борьбе с лесными пожарами, отчего «лесники» страдают и испытывают дискомфорт.

«Между нами говоря, [в СМИ] выпячивается роль Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое в данном случае, конкретно в лесных пожарах, играет вспомогательную роль. Потому что непосредственно тушение производится силами и средствами лесопожарных формирований, а МЧС оказывает помощь только авиацией, причем, наемной авиацией, мы за это им платим!» — заявил НСН Нарышкин.

При этом начальник отдела по связям с общественностью «Авиалесоохраны» знает, почему МЧС присваивает себе все лавры. По его словам, у обывателя, который смотрит телевизор и видит форму МЧС, пусть даже рядом будет сидеть человек в форме лесника, ассоциация такая, что в МЧС главные огнеборцы.

Поэтому обделенные пиаром «лесники» решили по возможности игнорировать МЧС: « Мы не боимся идти вместе [на пресс-конференции], когда это политически выгодно, но когда есть возможность пропиариться одним, то мы сторонники выйти одни, без МЧС», — признался НСН Нарышкин.

В 2017 году площадь лесных пожаров по сравнению с 2016 годом сократилась на 44 процентов — до 1,4 миллиона гектаров. По данным вице-премьера Александра Хлопонина, ущерб от лесных пожаров сократился с 24 миллиардов рублей до 15 миллиардов рублей.