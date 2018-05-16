Жительница Прикамья погибла на пожаре, который начался из-за сжигания травы 

В Горнозаводском районе Пермского края на пожаре погибла женщина. По предварительным данным, её дом загорелся от костра, в котором соседи сжигали мусор.
«ЧП произошло 15 мая в посёлке Койва. Жители дома на улице Нагорной после уборки в огороде сжигали мусор. Они делали это, не смотря на сильный ветер. Предположительно огонь от костра и перекинулся на соседний дом, который находился на расстоянии 200 метров на улице Новосёлов. Вспыхнули надворные постройки и крыша дома. Во время тушения пожарные обнаружили в развалинах тело 76-летней женщины без признаков жизни», — рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
При этом имущество владельцев дома на улице Нагорной не пострадало. В СУ СКР по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили, что проводят доследственную проверку обстоятельств случившегося. Причину смерти пожилой женщины установит экспертиза.