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Жительница Прикамья погибла на пожаре, который начался из-за сжигания травы
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Жительница Прикамья погибла на пожаре, который начался из-за сжигания травы 

АиФ Пермь 16 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Горнозаводском районе Пермского края на пожаре погибла женщина. По предварительным данным, её дом загорелся от костра, в котором соседи сжигали мусор.
«ЧП произошло 15 мая в посёлке Койва. Жители дома на улице Нагорной после уборки в огороде сжигали мусор. Они делали это, не смотря на сильный ветер. Предположительно огонь от костра и перекинулся на соседний дом, который находился на расстоянии 200 метров на улице Новосёлов. Вспыхнули надворные постройки и крыша дома. Во время тушения пожарные обнаружили в развалинах тело 76-летней женщины без признаков жизни», — рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
При этом имущество владельцев дома на улице Нагорной не пострадало. В СУ СКР по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили, что проводят доследственную проверку обстоятельств случившегося. Причину смерти пожилой женщины установит экспертиза.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми приостановили работу пожароопасного торгового дома «Бирюса» Утром 11 мая из окна 10 этажа в Перми выпал мужчина Из-за тёплой погоды в Прикамье начала гореть трава
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