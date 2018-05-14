В районе Коптево отработанные лампы принимают по пяти адресам

Сдать батарейки, отработанные люминесцентные и ртутные лампы, градусники и другие подобные отходы жители района Коптево могут в помещениях оперативных диспетчерских служб по договору управляющих организаций с ООО «ЭкоПромТехнология».

Функционирование пунктов приема обеспечивает ГБУ «Жилищник района Коптево».

Адреса, по которым принимают отработанные лампы:

— улица Большая Академическая, дом 6 и дом 77;

— улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 39;

— 3-й Михалковский переулок, дом 21;

— улица Михалковская, дом 26, корпус 2. (ео)