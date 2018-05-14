В районе Коптево отработанные лампы принимают по пяти адресам 

Сдать батарейки, отработанные люминесцентные и ртутные лампы, градусники и другие подобные отходы жители района Коптево могут в помещениях оперативных диспетчерских служб по договору управляющих организаций с ООО «ЭкоПромТехнология».
Функционирование пунктов приема обеспечивает ГБУ «Жилищник района Коптево».
Адреса, по которым принимают отработанные лампы:
— улица Большая Академическая, дом 6 и дом 77;
— улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 39;
— 3-й Михалковский переулок, дом 21;
— улица Михалковская, дом 26, корпус 2. (ео)