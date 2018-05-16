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На пожаре в Рязанском районе обнаружили труп женщины
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На пожаре в Рязанском районе обнаружили труп женщины 

АиФ Рязань 35 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Рано утром 16 мая в МЧС поступила информация о пожаре в поселке Новоселки Рязанского района, сообщает пресс-служба Главного управления. В результате возгорания поврежден жилой многоквартирный дом. Погибла женщина.
Боролись с огнем 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб. Кроме того, Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства произошедшего.
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