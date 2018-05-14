Ещё
ТЦ «Мега» эвакуировали в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТЦ «Мега» эвакуировали в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Утром 14 мая в Нижегородской области эвакуировали торговый центр «Мега». Сообщения об этом стали появляться от очевидцев в социальных сетях.
Несмотря на то, что эвакуация происходила в понедельник утром, людей в торговом центре оказалось достаточно. Перед зданием быстро образовалась толпа. На место прибыли пожарные автомобили.
Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в ГУ МЧС по Нижегородской области, эвакуация ТРЦ «Мега» связана с проводимыми там плановыми тактическо-пожарными учениями.
Ранее сообщалось, что более 150 человек эвакуировали из горящего дома в Нижнем Новгороде.
Фото: vk.com
Vgoroden.ru: последние новости
В трех районах Нижегородской области запретили посещать леса Сергей Злобин: «Ребенок должен иметь возможность получать образование, сидя с кружкой какао на мягком пуфе» На Бору пропала 17-летняя Полина Гедроиц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»56
Кудрин согласился на важный пост115
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева359
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ171
ЕС расширил санкции против России71
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение