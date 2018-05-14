ТЦ «Мега» эвакуировали в Нижегородской области 

Утром 14 мая в Нижегородской области эвакуировали торговый центр «Мега». Сообщения об этом стали появляться от очевидцев в социальных сетях.
Несмотря на то, что эвакуация происходила в понедельник утром, людей в торговом центре оказалось достаточно. Перед зданием быстро образовалась толпа. На место прибыли пожарные автомобили.
Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в ГУ МЧС по Нижегородской области, эвакуация ТРЦ «Мега» связана с проводимыми там плановыми тактическо-пожарными учениями.
Ранее сообщалось, что более 150 человек эвакуировали из горящего дома в Нижнем Новгороде.
Фото: vk.com