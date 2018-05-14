В Куньинском районе при пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре в деревне Обжино Куньинского района поступило 12 мая в 17.40 на пульт дежурного, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №15, в составе шести человек на двух автоцистернах. Через шесть минут огнеборцы прибыли на место.

В результате пожара сгорел жилой дом, в ходе работ был обнаружен погибшим мужчина 1988 года рождения. Также на пожаре пострадал мужчина 1958 года рождения. Он с термическими ожогами тела доставлен в Великолукскую городскую больницу.

Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.