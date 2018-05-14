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В Куньинском районе при пожаре погиб мужчина
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В Куньинском районе при пожаре погиб мужчина 

АиФ Северо-запад 21 минуту назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сообщение о пожаре в деревне Обжино Куньинского района поступило 12 мая в 17.40 на пульт дежурного, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №15, в составе шести человек на двух автоцистернах. Через шесть минут огнеборцы прибыли на место.
В результате пожара сгорел жилой дом, в ходе работ был обнаружен погибшим мужчина 1988 года рождения. Также на пожаре пострадал мужчина 1958 года рождения. Он с термическими ожогами тела доставлен в Великолукскую городскую больницу.
Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.
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