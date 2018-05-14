Пожар на полигоне «Ядрово»

В ночь с 13 на 14 мая, «второе тело» полигона «Ядрово» загорелось около часа ночи, сообщает Телеграм-канал «Ядрово. Хроника». Официальных данных о причинах пожара нет, заявления в полицию поданы. Есть вероятность, что причина возгорания — поджог. Как сообщают местные жители, пожар был потушен очень быстро.