Ещё
Пожар на полигоне «Ядрово»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на полигоне «Ядрово» 

Вести Подмосковья 28 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
В ночь с 13 на 14 мая, «второе тело» полигона «Ядрово» загорелось около часа ночи, сообщает Телеграм-канал «Ядрово. Хроника». Официальных данных о причинах пожара нет, заявления в полицию поданы. Есть вероятность, что причина возгорания — поджог. Как сообщают местные жители, пожар был потушен очень быстро.
Второе тело полигона открыли в апреле. Оно организованно по усовершенствованной технологии. В Волоколамске на протяжении уже нескольких месяцев проходят протесты за закрытые полигона и решение проблемы мусорной «экологической катастрофы».
Вести Подмосковья: последние новости
71 площадку для запуска фейерверков ко Дню Победы подготовят в Подмосковье Завод по производству кабелей построят в Серпуховском районе В Подмосковье увеличится количество дронов, отслеживающих лесные пожары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева224
«И что с этим Крымом делать?»123
В Москве жестоко избили белорусскую певицу218
Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт»225
Звезда «Брата-2» госпитализирован17
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
00:32
Названы регионы РФ с заразными клещами
Общество
03:34
Появилось видео тестового проезда по Крымскому мосту
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
00:58
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение