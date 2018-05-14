В Челябинске за выходные сгорело 80 гектаров посадок и леса

Сегодня, 14 мая, на аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев сообщил, что в городе по итогам прошедших выходных установлен III класс пожарной опасности. Больше всего горят садовые некоммерческие товарищества (СНТ), где садоводы проводят пал прошлогодней травы.

«Только за выходные сгорело 80 гектаров посадок и леса. А всего в городе и округе произошло 65 пожаров», — сообщил Александр Рымарев.

Инспекторы напоминают всем, что в условиях сильного ветра зажженный в лесу, в поле или на даче костер, а также выжигание травы и сухостоя — это не просто неуправляемый процесс, а самое настоящее преступление. Огонь при сильном ветре распространяется со скоростью бегущего человека и за считанные минуты может добраться до ближайших строений. Огонь может легко перекинуться на ваше или чужое домовладение. Некоторые, не задумываясь, бросают окурки, спички на обочине дорог, вдоль автотрасс, в лесу, в поле, а в результате горят целые луга, выгорают лесные массивы.

«Ежегодно по причине сжигания сухой травы сгорают садовые домики, хозяйственные постройки. Забыв о коварстве стихии, можно лишиться своего имущества, дома и даже жизни. Но, тем не менее, вопреки здравому смыслу люди продолжают вершить эти опасные деяния. Поэтому усилена и административная работа. Всем, кто хочет попасть в черный список правонарушителей и заплатить крупную сумму — welcome!», — сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области

А кто в списки попадать не хочет должен запомнить — если введен особый противопожарный режим, значит сжигать, разжигать и поджигать нельзя.