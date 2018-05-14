Миной замедленного действия назвал
объекты с массовым пребыванием людей, работающие с нарушениями пожарной
безопасности, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской
области Валентин Нелюбов на заседании Комитета по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания. На внеплановом совещании
кроме представителей органов исполнительной и судебной власти региона
присутствовали собственники и арендаторы помещений тех торгово-развлекательных центров города Иркутска, чья деятельность была
приостановлена после проведенных проверок. Стороны получили возможность
открыто поговорить о выявленных нарушениях и принятых жестких
ограничительных мерах.
Поразил тот факт, что владельцы бизнеса,
простаивающего сейчас и неделями не приносящего прибыль, до сих пор не разобрались, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Тем не менее, судебные решения о приостановлении деятельности объектов,
собственники которых не позаботились об их пожарной безопасности,
полностью соответствуют действующему законодательству Российской
Федерации.
Именно так — «крайней мерой» — назвала временное закрытие
торговых комплексов Анна Минеева, начальник отдела по надзору в социальной сфере Прокуратуры Иркутской области, отметив, что основная
задача надзорных органов — обеспечение прав и свобод граждан, и в первую
очередь — их безопасности.
— Прежде чем были приняты такие решения,
мы оценили наличие угрозы здоровью и жизни человека. До устранения
выявленных нарушений дальнейшее функционирование таких объектов в прежнем режиме недопустимо», — сказала Анна Минеева.
Кто виноват и что делать?
Обсуждение
проблем сводилось к ответам на вопросы «кто виноват?» и «что делать?».
Главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору
Валентин Нелюбов подчеркнул, что массового закрытия торговых центров
нет. Из 200 таких многофункциональных объектов приостановлена
деятельность 15-ти.
— К трагедии может привести несоблюдение
требований пожарной безопасности в тех помещениях, которые сдаются в аренду и предназначены для посещения большим числом людей. Еще раз повторю: обеспечение пожарной безопасности — обязанность собственника
объекта.
Предприниматели малого и среднего бизнеса
признают, что «надзорные каникулы» лишь создали конкретные проблемы для них. Так, с 2016 года они вынуждены самостоятельно изучать
противопожарные нормы, просчитывать риски пожарной безопасности. В отсутствие пристального контроля и в погоне за прибылью многие
самовольно меняют планировку помещений, перекрывают пути эвакуации,
экономят на автоматических системах пожарной сигнализации,
пожаротушения, оповещения, вентиляции и дымоудаления. В итоге на каждом из проверяемых объектов нарушения требований пожарной безопасности исчислялись сотнями.
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Арендаторам
и субарендаторам помещений, попавшим в сложную ситуацию, рекомендовали
обращаться за возмещением потерянной прибыли к собственникам зданий,
допустившим нарушения требований пожарной безопасности на объекте. В том случае, если ответственность за нарушения требований пожарной
безопасности лежит на арендаторе, принять меры к их устранению. Незнание
закона не освобождает от ответственности.
«Консультацию по вопросам пожарной
безопасности можно получить абсолютно бесплатно у инспекторов
государственного пожарного надзора, которые, помимо своих обязанностей
по надзору и контролю, готовы пойти навстречу и дать необходимые
рекомендации по оснащению и оборудованию помещений. Специально для этого
в Управлении надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Иркутской области создана нормативно-техническая группа», — подчеркнул
Валентин Нелюбов.
Подробный
разбор нарушений в каждом торгово-развлекательном центре будет проведен
во время общественных слушаний, которые состоятся в Главном управлении
МЧС России по Иркутской области 16 мая в 11.00.