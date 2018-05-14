Закрытие торговых комплексов — крайняя, но необходимая мера для обеспечения безопасности людей

Миной замедленного действия назвал

объекты с массовым пребыванием людей, работающие с нарушениями пожарной

безопасности, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской

области Валентин Нелюбов на заседании Комитета по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания. На внеплановом совещании

кроме представителей органов исполнительной и судебной власти региона

присутствовали собственники и арендаторы помещений тех торгово-развлекательных центров города Иркутска , чья деятельность была

приостановлена после проведенных проверок. Стороны получили возможность

открыто поговорить о выявленных нарушениях и принятых жестких

ограничительных мерах.

Поразил тот факт, что владельцы бизнеса,

простаивающего сейчас и неделями не приносящего прибыль, до сих пор не разобрались, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Тем не менее, судебные решения о приостановлении деятельности объектов,

собственники которых не позаботились об их пожарной безопасности,

полностью соответствуют действующему законодательству Российской

Федерации.

Именно так — «крайней мерой» — назвала временное закрытие

торговых комплексов Анна Минеева, начальник отдела по надзору в социальной сфере Прокуратуры Иркутской области , отметив, что основная

задача надзорных органов — обеспечение прав и свобод граждан, и в первую

очередь — их безопасности.

— Прежде чем были приняты такие решения,

мы оценили наличие угрозы здоровью и жизни человека. До устранения

выявленных нарушений дальнейшее функционирование таких объектов в прежнем режиме недопустимо», — сказала Анна Минеева.

Кто виноват и что делать?

Обсуждение

проблем сводилось к ответам на вопросы «кто виноват?» и «что делать?».

Главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору

Валентин Нелюбов подчеркнул, что массового закрытия торговых центров

нет. Из 200 таких многофункциональных объектов приостановлена

деятельность 15-ти.

— К трагедии может привести несоблюдение

требований пожарной безопасности в тех помещениях, которые сдаются в аренду и предназначены для посещения большим числом людей. Еще раз повторю: обеспечение пожарной безопасности — обязанность собственника

объекта.

Предприниматели малого и среднего бизнеса

признают, что «надзорные каникулы» лишь создали конкретные проблемы для них. Так, с 2016 года они вынуждены самостоятельно изучать

противопожарные нормы, просчитывать риски пожарной безопасности. В отсутствие пристального контроля и в погоне за прибылью многие

самовольно меняют планировку помещений, перекрывают пути эвакуации,

экономят на автоматических системах пожарной сигнализации,

пожаротушения, оповещения, вентиляции и дымоудаления. В итоге на каждом из проверяемых объектов нарушения требований пожарной безопасности исчислялись сотнями.

Получить консультацию можно бесплатно!

Арендаторам

и субарендаторам помещений, попавшим в сложную ситуацию, рекомендовали

обращаться за возмещением потерянной прибыли к собственникам зданий,

допустившим нарушения требований пожарной безопасности на объекте. В том случае, если ответственность за нарушения требований пожарной

безопасности лежит на арендаторе, принять меры к их устранению. Незнание

закона не освобождает от ответственности.

«Консультацию по вопросам пожарной

безопасности можно получить абсолютно бесплатно у инспекторов

государственного пожарного надзора, которые, помимо своих обязанностей

по надзору и контролю, готовы пойти навстречу и дать необходимые

рекомендации по оснащению и оборудованию помещений. Специально для этого

в Управлении надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Иркутской области создана нормативно-техническая группа», — подчеркнул

Валентин Нелюбов.

Подробный

разбор нарушений в каждом торгово-развлекательном центре будет проведен

во время общественных слушаний, которые состоятся в Главном управлении

МЧС России по Иркутской области 16 мая в 11.00.