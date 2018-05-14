Власти Севастополя заявили, что нарушения пожарной безопасности устранил один закрытый ТЦ

СЕВАСТОПОЛЬ , 14 мая. / ТАСС /. Только один из 15 закрытых в апреле за нарушения противопожарной безопасности торговых центров Севастополя устранил нарушения. Об этом в понедельник на заседании правительства Севастополя сообщил и. о. замгубернатора Владимир Татарчук

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар, погибли 60 человек. После этого по всей России начались проверки пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей. Как сообщалось, в конце апреля по решению суда приостановили работу нескольких торговых комплексов Севастополя.

"Судебными приставами приостановлена работа 15 торговых комплексов, детской библиотеки и батутного центра. Их собственникам и арендаторам доступ для охраны, вывоза скоропортящейся продукции и, главное, для проведения работ по устранению нарушений пожарной безопасности, предоставлен. Однако лишь один торговый центр устранил нарушения, запрет на его эксплуатацию снят за исключением антресольного этажа", — сказал Татарчук, добавив, что речь идет об одном из торговых центров розничной сети «Фуршет».

По словам Татарчука, в результате проверок установили, что 63 торговых центра в города эксплуатируются с различными нарушениями. Прокуратура вынесла 43 представления об их устранении, заявлено 18 исков в суд, возбуждено более 100 административных производств. Кроме того, в трех случаях речь шла о возбуждении уголовных дел об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и одно такое дело уже возбуждено.