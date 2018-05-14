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В результате возгорания нефтепродуктов в Казани пострадал мужчина
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В результате возгорания нефтепродуктов в Казани пострадал мужчина 

Казанский репортер 36 минут назад
Фото: Казанский репортер
В результате пожара на улице Автосервисной в Казани пострадал человек — 34-летний работник компании, где произошло возгорание нефтепродуктов. Известно, что компания была арендатором ЖБИ, где и произошло возгорание. Мужчина получил ожоги разной степени тяжести и госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по РТ. По уточненной информации пресс-службы управления, на территории ЖБИ горели 12 емкостей объемом по 23,3— кубометров каждая. Локализовать пожар удалось в 9:05, окончательно справились с пламенем в 9:41. По словам очевидцев, пожару предшествовали несколько взрывов.
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