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В Подмосковье появится шесть новых особо охраняемых природных территорий
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В Подмосковье появится шесть новых особо охраняемых природных территорий 

RT на русском 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Московской области появится шесть новых особо охраняемых природных территорий, сообщает телеканал «360».
Их общая площадь составляет более 8 тыс. га.
Как рассказали в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования, заключены государственные контракты на проведение работ по организации ООПТ областного значения в пяти муниципальных образованиях.
В частности, в Талдомском районе появятся государственный природный заказник «Дубравна» и заказник «Темповский», в Щёлковском — заказник «Душоновские болота» и памятник природы «Никольская лесная дача». В Раменском районе создадут «Баулинский лес», на территории Домодедова и Ленинского района — «Природно-исторический комплекс Горьковский».
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк присоединили к Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику имени Шапошникова.
RT на русском: последние новости
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