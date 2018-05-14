СК начал проверку после гибели упавшего в пожарный водоем четырехлетнего мальчика в Талдомском районе 

Следствие устанавливает обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика в Талдомском районе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«В воскресенье, 13 мая, в правоохранительные органы Талдомского района поступило сообщение об обнаружении в пожарном водоеме тела четырехлетнего ребенка с признаками утопления. По данному факту следственным отделом по Талдому организовано проведение доследственной проверки», — рассказала О. Врадий.
По предварительным данным, накануне бабушка взяла внука на прогулку. Ребенок ехал на велосипеде перед женщиной и в какой-то момент пропал из виду. Проходя мимо пожарного водоема, женщина увидела велосипед внука, стоящий на берегу. Впоследствии она обнаружила мальчика на поверхности воды.
По предварительному заключению судмедэксперта, мальчик утонул. Каких-либо телесных повреждений на его теле не обнаружено.