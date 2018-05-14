Сотрудники патрульно-постовой службы в Казани спасли мужчину из горящего дома

Сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Казани получили информацию о возгорании частного дома по улице 2-й Ноксинский переулок. Для оказания необходимой помощи и организации охраны правопорядка, экипаж незамедлительно проследовал на место происшествия.

Прибыв к дому, полицейские обратили внимание, что горит второй этаж и пламя уже выбивается из окна. Услышав крики, полицейские 3 батальона ППСП Управления МВД России по г. Казани Алексей Козлов и Фаниль Шамарданов поднялись на второй этаж, взломали входную дверь и обнаружили на полу мужчину в полубессознательном состоянии, который задыхался от дыма. Полицейские, несмотря на сильную задымленность, вывели мужчину в безопасное место и в последующем передали его сотрудникам скорой помощи, которые подъехали на место происшествия.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Уполномоченные службы выясняют причины случившегося.