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В Уфе введен особый противопожарный режим
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В Уфе введен особый противопожарный режим 

ufa1.ru 49 минут назад
Фото: ufa1.ru
Правительство Башкирии ввело в лесах республики особый противопожарный режим. Дело в том, что в выходные, 12 мая, в башкирской столице в районе Северного кладбища загорелась трава.
— На место оперативно приехала пожарная часть «Черниковка», силами которой удалось быстро ликвидировать возгорание, добравшееся практически к ограждению Северного кладбища. Площадь возгорания составила 2 гектара, — пояснили в городской администрации.
А 13 мая в районе улицы Балканская загорелась не только трава, но и деревья. К месту возгорания были направлены дежурные караулы пожарных частей «Черниковка» и «Максимовка». Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня. Последствия могли быть куда более печальными.
Если вы заметите, что кто-кто разжигает костер или поджигает траву, незамедлительно наберите 112.
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