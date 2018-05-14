В Уфе введен особый противопожарный режим

Правительство Башкирии ввело в лесах республики особый противопожарный режим. Дело в том, что в выходные, 12 мая, в башкирской столице в районе Северного кладбища загорелась трава.

— На место оперативно приехала пожарная часть «Черниковка», силами которой удалось быстро ликвидировать возгорание, добравшееся практически к ограждению Северного кладбища. Площадь возгорания составила 2 гектара, — пояснили в городской администрации.

А 13 мая в районе улицы Балканская загорелась не только трава, но и деревья. К месту возгорания были направлены дежурные караулы пожарных частей «Черниковка» и «Максимовка». Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня. Последствия могли быть куда более печальными.

Если вы заметите, что кто-кто разжигает костер или поджигает траву, незамедлительно наберите 112.