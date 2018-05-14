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Учебно-лабораторные корпуса Московской медицинской академии им. И. Сеченова будут достроены
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Учебно-лабораторные корпуса Московской медицинской академии им. И. Сеченова будут достроены 

Агентство «Москва» 45 минут назад
И. Сеченова будут достроены, говорится в сообщении на сайте Архитектурного совета Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«Учебно-лабораторные корпуса Московской медицинской академии им. И. Сеченова на проспекте Вернадского будут достроены. Проект будет реализован в рамках Адресной инвестиционной программы столицы», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
Уточняется, что здания располагаются на западе Москвы, по адресу: проспект Вернадского, вл. 90 корп. 12 и вл. 96 корп. 3. Два корпуса будут соединены, а под ними расположится общая подземная парковка.
«Лабораторные корпуса будут предназначены для предоставления дополнительного профессионального образования, стажировки и консультаций для учащихся в академии. Все это поможет повысить квалификацию московских врачей, о чем говорил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил С. Кузнецов.
В сообщении также отмечается, что два сблокированных корпуса будут пять-шесть этажей в высоту. Внутри расположится медицинские и образовательные помещения: симуляционный центр, диагностический блок помещений телемедицинского центра академии. Также в здании будет административный блок, лекционные залы, кафе и столовая. Общая площадь здания составит более 14 тыс. кв. м. Проектировщик и заказчик: АО «Зеленоградпроект им. И. А. Покровского».
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