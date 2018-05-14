Ещё
«Жаркие выходные». В Челябинской области резко выросло число пожаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Жаркие выходные». В Челябинской области резко выросло число пожаров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев сообщил, что в городе по итогам прошедших выходных установлен третий класс пожарной опасности. Больше всего горят садовые некоммерческие товарищества (СНТ), где садоводы проводят пал прошлогодней травы, передает корреспондент «ФедералПресс».
Напомним, особый противопожарный режим был введен на территории региона в конце апреля. Местным властям порекомендовали принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров и провести разъяснительную работу с жителями. В частности, предложили ограничить вход и въезд в леса. Несмотря на это, на территории области постоянно фиксируются серьезные возгорания.
«Жаркие выходные, — прокомментировал министр общественной безопасности Евгений Савченко. — За неделю расчеты противопожарной службы министерства общественной безопасности выполнили 550 выездов на тушение пожаров и загораний. В том числе 342 выезда на тушение ландшафтных (между лесами и населенными пунктами) загораний».
Уточняется, что всего с начала года пожарные южноуральского министерства общественной безопасности выезжали на тушение огня 2658 раз, в том числе 1029 на тушение огня в полях.
В завершение Евгений Савченко попросил южноуральцев быть аккуратнее с огнем.
Фото: mchs.gov.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Казани потушили крупный пожар на заводе ЖБИ-3 В Красноярске горит Дворец спорта имени Ярыгина В Ижевске сняли режим ЧС, введенный после взрыва газа в многоэтажке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева227
«И что с этим Крымом делать?»124
В Москве жестоко избили белорусскую певицу219
Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт»225
Звезда «Брата-2» госпитализирован18
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
00:32
Названы регионы РФ с заразными клещами
Общество
03:34
Появилось видео тестового проезда по Крымскому мосту
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
00:58
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение