«Жаркие выходные». В Челябинской области резко выросло число пожаров

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев сообщил, что в городе по итогам прошедших выходных установлен третий класс пожарной опасности. Больше всего горят садовые некоммерческие товарищества (СНТ), где садоводы проводят пал прошлогодней травы, передает корреспондент «ФедералПресс»

Напомним, особый противопожарный режим был введен на территории региона в конце апреля. Местным властям порекомендовали принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров и провести разъяснительную работу с жителями. В частности, предложили ограничить вход и въезд в леса. Несмотря на это, на территории области постоянно фиксируются серьезные возгорания.

«Жаркие выходные, — прокомментировал министр общественной безопасности Евгений Савченко . — За неделю расчеты противопожарной службы министерства общественной безопасности выполнили 550 выездов на тушение пожаров и загораний. В том числе 342 выезда на тушение ландшафтных (между лесами и населенными пунктами) загораний».

Уточняется, что всего с начала года пожарные южноуральского министерства общественной безопасности выезжали на тушение огня 2658 раз, в том числе 1029 на тушение огня в полях.

В завершение Евгений Савченко попросил южноуральцев быть аккуратнее с огнем.

Фото: mchs.gov.ru