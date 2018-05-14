Утром в Самаре из ТРЦ «Космопорт» эвакуировали людей

Сегодня, 14 мая, посетителей и персонал торгово-развлекательного центра в Советском районе попросили покинуть здание.

Эвакуация была плановой, сообщили в регуправлении МЧС корреспонденту ТРК «ГУБЕРНИЯ».

"Космопорт" — один из крупнейших ТРЦ Самары . Подобные тренировки проходят здесь регулярно. Сотрудников торгово-развлекательно центра проверяют на знание действий при эвакуации как минимум два раза в месяц, посетителей — не реже одного.

Напомним, массовые проверки крупных торговых центров проводятся по всей стране после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». На прошедшей неделе людей эвакуировали из самарского ТЦ «Вива Лэнд» и из «Авроры»