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Утром в Самаре из ТРЦ «Космопорт» эвакуировали людей
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Утром в Самаре из ТРЦ «Космопорт» эвакуировали людей 

ТРК Губерния 1 час назад
Сегодня, 14 мая, посетителей и персонал торгово-развлекательного центра в Советском районе попросили покинуть здание.
Эвакуация была плановой, сообщили в регуправлении МЧС корреспонденту ТРК «ГУБЕРНИЯ».
"Космопорт" — один из крупнейших ТРЦ Самары. Подобные тренировки проходят здесь регулярно. Сотрудников торгово-развлекательно центра проверяют на знание действий при эвакуации как минимум два раза в месяц, посетителей — не реже одного.
Напомним, массовые проверки крупных торговых центров проводятся по всей стране после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». На прошедшей неделе людей эвакуировали из самарского ТЦ «Вива Лэнд» и из «Авроры»
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