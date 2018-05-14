Очевидцы сообщают об эвакуации людей из ТРК «Космопорт» в Самаре 

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в ТРК проводится пожарно-тактическая тренировка с участием представителей Федеральной противопожарной службы. Отрабатываются действия пожарных и персонала по вопросам организации эвакуации и действиям при возникновении пожара.
Напомним, что подобные учения прошли уже в нескольких ТЦ Самары. В частности ранее уже сообщалось об эвакуации людей 8 мая из ТЦ «Парк Хаус», 7 мая из ТРК «Вива Лэнд», 3 мая из ТРЦ «Мега Сити», 18 апреля из ТРК «Аврора Молл», 16 апреля в ТЦ «Амбар».