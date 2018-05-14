В Самарской области после прокурорских проверок закрыты девять торговых центров 

Напомним, ранее сообщалось, что после проверок противопожарного состояния по ходатайствам прокуроров суды приостановили деятельность пяти ТЦ в Самарской области: ТЦ «Восход» на ул. Революционной, 20, ТЦ «Каретный двор» на ул. Тополиной, 24а, ТЦ «Кольцо» на ул. Автостроителей, 2 в Тольятти, ТЦ «Империя» на ул. Новокуйбышевской, 24 в Отрадном, а также ТЦ «Рента» на Московском шоссе, 16а в Самаре.
Всего же после проверок предполагалось приостановить деятельность около 20 торговых центров — до устранения в них нарушений правил пожарной безопасности.