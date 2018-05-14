Минувшей ночью в Нижнем Тагиле сгорело несколько автомобилей

В Нижнем Тагиле в ночь с 13 на 14 мая на улице Красная сгорели несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 01:31.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области ИА «Уральский меридиан» сообщили, что в пожаре сгорели две иномарки — «Mercedes» и «Kia Rio». Кроме того, огонь распространился на припаркованный рядом автомобиль «Kia Picanto», в результате чего поврежден кузов машины.

На место происшествия работали 5 пожарных и 2 единицы спецтехники. Спустя 4 минуты огонь был потушен. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время проводится экспертиза, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Фото: TagilCity.ru.