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Минувшей ночью в Нижнем Тагиле сгорело несколько автомобилей
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Минувшей ночью в Нижнем Тагиле сгорело несколько автомобилей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Нижнем Тагиле в ночь с 13 на 14 мая на улице Красная сгорели несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 01:31.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области ИА «Уральский меридиан» сообщили, что в пожаре сгорели две иномарки — «Mercedes» и «Kia Rio». Кроме того, огонь распространился на припаркованный рядом автомобиль «Kia Picanto», в результате чего поврежден кузов машины.
На место происшествия работали 5 пожарных и 2 единицы спецтехники. Спустя 4 минуты огонь был потушен. Никто из людей не пострадал.
В настоящее время проводится экспертиза, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Фото: TagilCity.ru.
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