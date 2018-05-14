МЧС Ростовской области отчиталось о готовности к проведения мундиаля 

Для обеспечения безопасности Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, на стадионе Ростов-Арена спланирована группировка МЧС России по Ростовской области в количестве 94 человек личного состава и 16 единиц техники. В целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на вооружении группировки находятся самые современные образцы пожарно-спасательной техники, выполняющие широкий спектр задач в области спасения людей, тушения пожаров, ликвидацию чрезвычайных ситуаций различного характера. На тестовых матчах, проводимых на новом стадионе Ростов-Арена, Главным управлением проводились тренировки личного состава, задействованного в обеспечении безопасности Чемпионата мира по футболу. Проверялась форма одежды, экипировка, готовность специальной техники и пожарно-технического вооружения. Руководством Главного управления проводился инструктаж сотрудников. У каждой категории сотрудников МЧС свои обязанности: пожарно-спасательные подразделения будут обеспечивать безопасность людей на стадионе, сотрудники надзорной деятельности патрулировать в местах массового пребывания людей и на трибунах, а в случае необходимости организовывать эвакуацию посетителей и персонала. В составе группировки обеспечения безопасности города-организатора, группа экстренного реагирования — уникальное подразделение мотопатруля, задача которого патрулировать внешний периметр стадиона и оперативно реагировать в случае обнаружения мелких очагов загораний. Силы и средства Главного управления МЧС готовы к обеспечению самого масштабного спортивного мероприятия года.