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МЧС приостановило работу двух торговых центров в Нижнем Новгороде
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МЧС приостановило работу двух торговых центров в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Спасатели работали в двух торговых центрах Нижнего Новгорода утром 15 мая. «Этажи» и «Сормовские зори» начали свою работу с проверки регионального МЧС. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты проверили системы пожарной безопасности, а также отработали взаимодействие служб торгово-развлекательных центров со спасателями на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Учения проводились до того, как торговые центры открылись для посетителей, так что эвакуация людей не потребовалась.
Напомним, утром 14 мая такие же учения прошли в торговом центре «Мега». В отработке действий персонала в случае ЧП участвовали 11 спасателей и пять единиц пожарной техники. Торговый центр уже был открыт для посещения, всех находящихся в нем людей вывели на улицу до завершения учений.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что в течение месяца подобные проверки пройдут во всех торговых центрах Нижнего Новгорода.
Напомним, торгово-развлекательный центр «РИО» в Нижнем Новгороде возобновил работу после устранения нарушений противопожарной безопасности.
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