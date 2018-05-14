Как в Сибири и ДФО намерены решать проблему лесных пожаров

МОСКВА , 14 мая. / ТАСС /. Пожары охватили в понедельник 66,6 тыс. га леса в Сибири и на Дальнем Востоке. По данным Авиалесоохраны, самые сильные пожары действуют в Амурской области , где огнем охвачена территория в 38,5 тыс. га, а в соседнем с Приамурьем регионе Сибири — Забайкалье — зарегистрировано 23 пожара на площади 25,6 тыс. га.

Леса, хоть и на меньшей площади, горят в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономии, Красноярском крае

Регионы отчитываются о проведенной серьезной подготовке к пожароопасному сезону. Так, по данным местных правительств, в регионах Дальнего Востока заблаговременно ввели режимы ЧС и особые противопожарные режимы в лесах, проведены профилактические отжиги сухой травы, учения и другие мероприятия.

Почему эти меры не привели к снижению природных пожаров и что делают регионы, чтобы взять ситуацию под контроль, — в материале ТАСС.

Причины возникновения пожаров

Все регионы Дальнего Востока, кроме Якутии , накануне пожароопасного сезона заявляли о готовности к борьбе с распространением огня в лесах. Так, в Амурской области уже с 26 апреля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а в Приморье с 9 апреля действует особый противопожарный режим, а в самых «горимых» районах был проведен профилактический отжиг сухой травы.

Однако, несмотря на принятые меры, уже к концу марта пожары охватили большие площади практически во всех районах края. «Ситуация с пожарами обострилась ввиду того, что причиной возникновения лесных пожаров в 95% является местное население. Это несоблюдение мер пожарной безопасности при проведении сельскохозяйственных выжиганий, неосторожное обращение с огнем в лесу», — сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Приморского края Валентин Карпенко.

Схожие причины называют и в Забайкалье, где пожароопасный сезон начался 24 марта, раньше, чем в прошлом году. Суточная площадь лесных пожаров в Забайкальском крае уже приблизилась к 30 тыс. га. Здесь главной причиной распространения огня стали сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.

Еще одним фактором, приведшим к росту пожаров, стала погода. Так, в Еврейской автономии засушливая весна и пересыхание водоемов привели к значительному увеличению площадей, покрытых сухой растительностью. Схожая ситуация и в Хабаровском крае

"Трава — высохла, опала — накопилась большая травяная подушка С начала пожароопасного сезона на территории края на землях лесного фонда в зоне активного тушения возникло уже более 240 пожаров на площади свыше 152,4 тыс. га. Особый противопожарный режим введен практически во всех районах края. Осенью получим традиционно вспышку пожаров, в целом по году — по прогнозу около 400 пожаров будет из-за накопленной пирогенной (высокой горимости) массы и из-за неосторожного обращения с огнем, поджогов", — отмечает начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами правительства Хабаровского края Сергей Бутин.

В Забайкалье осложняет ситуацию сухая и ветреная погода. Только с начала мая региональный главк МЧС трижды объявлял об усилении ветра. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая ограничено пребывание людей в лесах.

Регионы жалуются на нехватку техники, специалистов и денег

Власти Якутии, где основной пожароопасный сезон еще впереди, предупреждают, что в этом году на борьбу с пожарами в республике нет средств.

"Износ существующей техники составляет более 80%. Нет ни одного района с полностью укомплектованным лесопожарным формированием. Последние четыре года не закупаем технику. Ежегодная проверка Рослесхоза в этом году выявила ограниченную готовность региона к тушению лесных пожаров", — рассказал руководитель департамента по лесным отношениям Якутии Джулустан Хон.

Сейчас в регионе 160 парашютистов-десантников, даже при небольшом количестве возгораний потребность в них составляет 296 человек. Мешают борьбе с пожарами в Якутии и финансовые проблемы. Так, регион по итогам пожароопасного сезона задолжал различным организациям и населению, которое привлекалось к тушению лесных пожаров, 328 млн рублей. В самый пик пожароопасного сезона могут быть арестованы все счета, при этом департамент работает с Рослесхозом, Минфином РФ над урегулированием вопроса.

На износ техники жалуются и в Еврейской автономии. По словам начальника отдела охраны, защиты и воспроизведения лесов управления лесами областного правительства Вадима Гаева, лесопожарную технику не приобретали с 2015 года. Оставшаяся на вооружении имеет износ до 100%. Вопрос по возобновлению программы по закупке лесопожарной техники не решен.

Ставка на новую технику и маневры

В этих сложных условиях в регионах принимают дополнительные меры для борьбы с пожарами, делая ставку на новые технологии и методики. Так, власти Иркутской области возлагают особые надежды на системы раннего обнаружения «Лесной дозор». Это видеокамеры, установленные прямо в лесных массивах, которые круглосуточно следят за состоянием лесов и, когда фиксируют дым, программа автоматически записывает 30-секундные видеофрагменты и сразу отправляет их на пульт региональной диспетчерской службы.

Система «Лесной дозор» успела себя зарекомендовать и уже у этом году помогла предотвратить распространение лесных пожаров вблизи населенных пунктов. Сейчас в регионе работают шесть таких камер: три в Иркутском и Братском районах. В ближайшей перспективе охват территорий, подключаемых к системе «Лесной дозор», планируется расширять.

Бурятии за природными возгораниями следят теперь беспилотные летательные аппараты и видеокамеры. Два беспилотных летательных аппарата работают не только на выявление лесных пожаров, но и выявляют черных лесорубов на территории Баунтовского, Еравнинского и Заиграевского районов.

"Пилотный проект по круглосуточному видеонаблюдению заработал в Прибайкальском и Тарбагатайском районах: там установлено пять видеокамер в местах с повышенной пожарной опасностью", — сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. Аппаратура отслеживает изменения горизонта, аномальные явления, выбросы дыма и подает сигнал оператору.

Красноярские специалисты в борьбе с лесными пожарами делают ставку на «внутрибазовое маневрирование», когда силы центра перебрасывает из спокойных районов в «горящие» территории. Это уже три года позволяет справляться с пожарами своими силами без привлечения бойцов федерального резерва Авиалесоохраны.

Увеличение штрафов

На Дальнем Востоке считают, что только работа с населением и увеличение штрафов за поджог травы может в корне решить проблему. Так, в качестве мер, ведущих к снижению количества лесных пожаров, специалисты дальневосточных регионов называют направленные на пропаганду пожарной безопасности.

В частности, в Амурской области предлагают более строго финансово наказывать виновников пожаров. Там сложилась судебная практика, согласно которой с виновников возникновения пожаров подлежат взысканию затраты на их тушение. Но размеры штрафов невелики и мало пугают граждан, поэтому некоторые продолжают каждую весну жечь сухую траву, о чем говорил глава региона Александр Козлов на встрече с руководителем Рослесхоза Иваном Валентиком.

Сейчас в Государственной думе рассматриваютпроект федерального закона об увеличении штрафов для граждан за нарушения правил пожарной безопасности в лесу с 4 тыс. рублей до 100, для должностных лиц с 25 тыс. до 500 тыс., для юридических лиц до 2 млн В Забайкалье намерены решать эту проблему своими силами. «Раньше инициатор пожара выплачивал лишь сумму ущерба, а от низовых пожаров такой ущерб незначителен — горят трава, кустарники, а деревьям урон не наносится