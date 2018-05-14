В Казани во время горения ацетона и толуола пострадал работник

Сотрудник предприятия-владельца горючих веществ по время пожара в Казани получил ожоги.

В Казани во время пожара на территории ЖБИ-3 (ориентир Автосервисная, 7) пострадал работник предприятия. Емкости с горючим веществом принадлежат предприятию. С ожогами спины и голени е32-летнего мужчину доставили в ожоговый центр РКБ.

Напомним, во время пожара в Московском районе Казани горели 100 кубометров толуола, 50 кубометров ацетона и 40 кубометров изобутанола, сообщили в ГУ МЧС по РТ. Площадь пожара составила больше 100 кв. м, ему присвоили повышенный уровень сложности.