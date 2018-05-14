Ещё
В Казани во время горения ацетона и толуола пострадал работник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани во время горения ацетона и толуола пострадал работник 

АиФ Казань 17 минут назад
Фото: АиФ Казань
Сотрудник предприятия-владельца горючих веществ по время пожара в Казани получил ожоги.
В Казани во время пожара на территории ЖБИ-3 (ориентир Автосервисная, 7) пострадал работник предприятия. Емкости с горючим веществом принадлежат предприятию. С ожогами спины и голени е32-летнего мужчину доставили в ожоговый центр РКБ.
Напомним, во время пожара в Московском районе Казани горели 100 кубометров толуола, 50 кубометров ацетона и 40 кубометров изобутанола, сообщили в ГУ МЧС по РТ. Площадь пожара составила больше 100 кв. м, ему присвоили повышенный уровень сложности.
АиФ Казань: последние новости
В Московском районе Казани на складах полыхает горючее вещество В Агрызе нашли тело пропавшего рыбака Когда в Казани отключат горячую воду? График на май 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия взяла Европу «на понт»150
В Москве жестоко избили белорусскую певицу133
Россию предупредили об изоляции464
У звезды «Ворониных» нашли рак23
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ234
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
00:35
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
00:58
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Шоу-бизнес Происшествия
03:26
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
03:14
Самойлова выступила с покаянием
Шоу-бизнес Статьи
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
04:21
В Москве 14 мая ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение