Экологи взяли пробы после горения нефтепродуктов в Казани, возбуждено дело 

Эксперты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выехали на место пожара по улице Автосервисной в Казани, чтобы взять пробы почвы и воздуха. Напомним, на территории бывшего ЖБИ-3 горели нефтепродукты. Пробы почвы, как рассказали в министерстве, были загрязнены «белым веществом с характерным запахом растворителя». Специалистам предстоит определить, что это за вещество — провести химический анализ, определить уровень его токсичности и, в целом, сказать о том, как сильно загрязнена почва. «Пораженный участок составляет 70 м2, — отметили в министерстве. — Возбуждено административное расследование по факту несоблюдения экологических требований при эксплуатациизданий, строений сооружений». Результаты анализа взятых проб будут оглашены по окончании работ. Напомним, после пожара с химическим отравлением в больницу был доставлен ребенок из поселка Мостотряд-3, который находится рядом с территорией ЖБИ. О борьбе за переселение из поселка, где опасно жить, в беседе с «Казанским репортером» рассказала мама мальчика.